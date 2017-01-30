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TTB Başkanı Raşit Tükel: Baskı ve zulme karşı 'Hayır'

Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Raşit Tükel, "baskı ve zulüm politikalarına karşı 'Hayır' diyeceklerini" belirtti.

30.01.2017 - 10:12
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raşit tükel

Türk Tabipler Birliği, “OHAL Süresinde İşten Atılan Hekimler: Kurumsal ve Mesleki Sorumluluklarımız" çalıştayını Çankaya Belediye Çağdaş Sanatlar Merkezi Yılmaz Güney Tiyatro Salonu’nda düzenledi. dihaber'in haberine göre, Çalıştaya, Türkiye’nin birçok kentinden sağlıkçılar ile hukukçu ve emek güçlerinden katılımcılar oldu.Çalıştayın açılışından sonra TTB Merkez Konseyi (MK) Başkanı Raşit Tükel, “TTB Bu Süreçte Ne Yaptı” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

2 BİN 761 HEKİM İHRAÇ EDİLDİ

OHAL kapsamında sağlık alanından ihraç edilenler hakkında bilgi veren Tükel, açığa alınan sağlık personeli sayısının 8 bin 891 olduğunu, bunların bin 929’unun daha sonra görevlerine iade edildiğini söyledi. Tükel, ihraç edilen hekim sayısının ise 2 bin 761 olduğunu ve bunların da bin 590’nın Sağlık Bakanlığı'ndan, bin 171’in ise Tıp Fakültelerinden olduğu bilgisini verdi.

"SONUÇ REFERANDUMA BAĞLI"

Tükel, ayrıca OHAL döneminde açığa alınan veya görevinden ihraç edilen sağlık personelleri için çeşitli tarihlerde ilgili devlet yetkilileri ile görüştüklerini, mağduriyetlerin giderilmesi konusunda çalıştıklarını ve bunun hukuksuz olduğunu dile getirdiklerini ifade etti.

Tükel, son olarak şunları aktardı:

“TTB olarak olağanüstü koşullarda olsak da hekimlik değerlerini ve halkın sağlık hakkını savunmaktan geri adım atmayacağız. Baskı ve zülüm politikalarına 'Hayır' diyerek, barışın egemen olduğu laik, demokratik ve özgür bir ülke için mücadele etmeye devam edeceğiz. Çünkü tüm haksızlıkların nasıl son bulacağı referandum sonuca bağlı.”

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