TTB: Meslektaşımızın yaklaşımı doğru

82 yaşındaki Yusuf Topal yürüme güçlüğü çeken eşine ilaç yazdırmak için Giresun'daki 15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti.

DOKTOR REÇETE YAZMAYI REDDETTİ

Doktor Ö.Y.'ye başvuran Yusuf Topal, eşi adına düzenlenen sağlık kurulu raporunu göstererek ilaçları reçeteye yazdırmak istedi. Ancak, doktor, hastayı görmeden ilaçları yazamayacağını belirtti. Topal ise evde bakım hizmeti kararı olduğuna dair raporu göstererek, sağlık görevlilerinin eve gelmesini talep etti.

Yaşlı adam gözaltına alınırken öldü-VİDEO

DOKTOR POLİS ÇAĞIRDI

İddiaya göre, doktor Ö.Y. ile Yusuf Topal arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında doktorun 'beyaz kod' vermesi üzerine, polis ekipleri sağlık merkezine geldi.

Polisler müdahalesi sonrası yaşlı adam ters kelepçe takılarak götürüldü. Ardından kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti.

POLİSLER AÇIĞA ALINDI

Bu olayın ardından polisler açığa alındı ancak doktorun tavrı da eleştiri konusu oldu.

TTB DOKTORU SAVUNDU

Her fırsatta terör örgütlerini sevindiren açıklamalar yapan Türk Tabipleri Birliği yaptığı açıklamayla doktora sahip çıktı. TTB'den yapılan açıklamada, "Meslektaşımızın yaklaşımı doğru" denildi.