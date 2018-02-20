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TTB şehir hastanelerine karşı mücadele kararı aldı

Afrin operasyonunun başladığı günlerde terör örgütünün sözcülüğüne soyunan TTB, şehir hastanelerine karşı mücadelenin süreceğini açıkladı.

Haber Merkezi | 20.02.2018 - 07:26..
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TTB şehir hastanelerine karşı mücadele kararı aldı

TTB şehir hastanelerine karşı mücadele kararı aldı

Amerika'nın desteğiyle Suriye'nin kuzeyine yerleşerek Türkiye için tehdit oluşturan teröristlere karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, yurt dışında olduğu gibi yurt içinde de bazı grupları rahatsız etti.

Bunların başını ise Türk Tabipler Birliği çekti.

Türk askerinin bölgeden hemen geri çekilmesini isteyen TTB'nin açıklamaları, bölgedeki teröristlere büyük bir cesaret verdi.

YENİ HEDEFLERİ ŞEHİR HASTANELERİ

Yaşananların ardından açılan soruşturmalar devam ederken, TTB'den bir skandal açıklama daha geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalimdi" diyerek hizmete soktuğu şehir hastaneleri, TTB'nin hedefi haline geldi.

"ORTAK MÜCADELE SÜRECEK"

Odadan yapılan açıklamada, "Şehir Hastaneleri konusunda sağlık emek örgütleriyle birlikte ortak mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.

"YAPMAKTAN VAZGEÇİN"

TTB'den daha önce yapılan açıklamada, "Şehir hastaneleri sevdanızdan vazgeçiniz. Şehir hastaneleri ciddi anlamda kamu zararına neden olmaktadır; olacaktır." denilmişti.

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