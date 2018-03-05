Tuan Tunalı ile Hazal Filiz Küçükköse yine atıştı

Hazal Filiz Küçükköse ile boşanmak için gün saydığı 4 yıllık eşi Tuan Tunalı arasındaki atışma devam ediyor.

İHANET İDDİASI

Geçtiğimiz yıl ayrılma kararı alan Küçükköse, oyuncu eşine boşanma davası açmıştı. Tunalı ise avukatı aracılığıyla akıllara ihanet iddialarını getiren şu açıklamayı yapmıştı: "Türk örf ve adetlerine uygun olmayan durumların ortaya çıkması ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğunu düşünmekteyiz."

"DIŞI SİZİ İÇİ BENİ YAKAR"

İhanet iddiası karşısında sessiz kalan Küçükköse, suskunluğunu geçtiğimiz gün bozdu. Ünlü oyuncu "Evliliğim dışarıdan iyi gözükse de dışı sizi yakar, içi beni" diyerek boşanmanın şiddetli geçimsizlikten kaynaklandığını ima etti. Küçükköse'ye boşanmak üzere olduğu eşinden yanıt gecikmedi.

"KENDİ ÇIKARI İÇİN"

Tunalı, önceki gün eşine şu sözlerle göndermede bulundu: "Kartal avını öldürmeden önce göğün en tepesine çıkarıp aşağı bırakırmış. Bir anda göklere çıkaranlar, kendi çıkarları için bir anda yere bırakırlar…"