Tuareg Şeyhleri Türkiye'ye geldi

Sahra çölünün kadim sahipleri Mavi Giyinenler olarak bilinen Tuareg’lerin Libya’daki önde gelen kabile şeyhleri, çeşitli görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye’ye geldi.





ANKARA VE İSTANBUL'DA TEMASLARDA BULUNACAKLAR

Tuareg kabilesinin siyasi, sosyal ve kültürel temsilcilerinden oluşan heyet, bir hafta süreyle Türkiye’de kalacak. Ankara’da da temaslarda bulunacak olan heyetin ilk olarak Türkiye’nin Libya Özel Temsilcisi AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşmesi bekleniyor.

Heyet, Ankara’daki temaslarını tamamladıktan sonra İstanbul’da ise bazı kültürel etkinliklere katılacak. Tarihçi yazar Fnayet Alkoni de İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Küçük Konferans Salonunda 06 Mayıs’ta Tuaregler ve İslam Kültür Medeniyetindeki Yeri isimli konferans verecek.



