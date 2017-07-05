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Tuba Büyüküstün galaya katılmadı

Onur Saylak’ın ilk uzun metraj filmi ‘Daha’nın galası Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali’nde gerçekleştirildi.

05.07.2017 - 11:47
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Tuba Büyüküstün galaya katılmadı

Hakan Günday’ın kitabından esinlenerek senaryosu hazırlanan filmin, festivaldeki prömiyeri eleştirmenlerin beğenisini kazandı. Basın toplantısında ise; yönetmen Onur Saylak, yazar Hakan Günday ve oyuncular Ahmet Mümtaz Taylan, Hayat Van Eck ve Lara Aysal yer alırken, filmin başrol oyuncularından Tuba Büyüküstün, katılmadı. Galaya katılmayan güzel oyuncu, eski eşi Onur Saylak’ın sosyal medyada paylaştığı kareleri beğenmekle yetindi.

Tuba Büyüküstün galaya katılmadı

"EN İYİ AFİŞ"

Babasının teşvikiyle insan kaçakçılığı şebekesinin bir parçası haline gelerek, suçla tanışan 14 yaşındaki Gaza’nın yaşadıklarını, baba-oğul ilişkisi üzerinden anlatan ‘Daha’, festivalin ana yarışma bölümünde büyük ödül ‘Kristal Küre’ için yarışıyor. Tasarımını Sarp Sözdinler’in yaptığı filmin afişi de festival kapsamında, yarıştığı diğer 10 filmle birlikte ‘En İyi Afiş’ dalında oylamaya sunuldu.

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