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Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen tatilde görüntülendi

Tuba Büyüküstün ve sevgilisi Umut Evirgen'in plajdaki samimi görüntüleri Tuba'nın ailesini kızdırdı

Haber Merkezi | 29.07.2018 - 15:08..
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Tuba Büyüküstün (36) ile bir yıldır aşk yaşadığı kulüpçü Umut Evirgen (28) BodrumTürkbükü'ndeki Maça Kızı'nın iskelesinde görüntülendi.

Bu kareler Tuba Büyüküstün'ün anne ve babası Handan-Serdar Büyüküstün'ü sinirlendirdi.

Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen tatilde görüntülendi

AİLESİYLE TARTIŞTI

İkiz kızları ile annesinin yazlığında kalan oyuncu ailesiyle tartıştı. Daha sonra otelde kalan sevgilisinin yanına gitti.

Anne Handan Büyüküstün kızının Umut Evirgen ile birlikte olmasına baştan beri karşı. Bu gerginlik çiftin ilişkisini de etkiliyor.

Zira Tuba Büyüküstün birkaç gün önce annesinin evinin önüne aracıyla gelen Umut Evirgen ile tartıştı. Kavga anı objektiflere yansıdı.

Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen tatilde görüntülendi

Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen tatilde görüntülendi

Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen tatilde görüntülendi

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