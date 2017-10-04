Tuba Büyüküstün Umut Evirgen yüzünden annesiyle tartıştı

35 yaşındaki güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, 5 Haziran’da ikizlerinin babası Onur Saylak’tan boşanmış, hemen sonra Emirgan’daki ünlü bir gece kulübünün sahibi Umut Evirgen (28) ile aşk yaşamaya başlamıştı.

ANNESİ UMUT'U İSTEMİYOR

İddiaya göre; Tuba Büyüküstün’ün annesi Handan Büyüküstün bu ilişkiye 2 nedenle karşı.

TUBA MASAYI TERK ETTİ

Tuba Büyüküstün ile annesi Handan Büyüküstün, 1 Ekim Pazar günü Erenköy’deki mekanda bir araya geldi. Ancak buluşmanın sonunda gerginlik yaşandı. Tuba Büyüküstün masayı terk etti. Annesi de daha sonra hesabı isteyerek kalktı.

BOŞANMA SONRASI ANNESİYLE ARASI BOZULDU

Anne-kızın arasının Tuba Büyüküskün’ün 5 Haziran 2017’de eşi Onur Saylak’tan boşandığından bu yana iyi olmadığı söyleniyor.

MUHABİRİ GASP ETMİŞTİ

Umut Evirgen, Tuba Büyüküstün ile fotoğrafını çeken muhabiri adamlarına gasp ettirmiş, bu nedenle 1 ay cezaevinde kalmıştı. Oyuncunun imajı sarsılmıştı.

TUBA'NIN HAYRANINA DA SALDIRDI

Umut Evirgen’in, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda Tuba Büyüküstün’ün bir hayranına çıkışması ipleri gerdi.