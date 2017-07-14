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Tuba Büyüküstün Umut Evirgen'i yakın takipte

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, Umut Evirgen’in avukatları ile sık sık görüşüyor.

14.07.2017 - 09:14
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Tuba Büyüküstün Umut Evirgen'i yakın takipte

22 Haziran’da cezaevine giren ve 15 yıl hapsi istenen kulüpçü, 17 Temmuz’da hakim karşısına çıkacak. Tuba Büyüküstün ise cezaevindeki Umut Evirgen’i yalnız bırakmıyor.

FOTOĞRAFINI BEĞENDİ

Tuba Büyüküstün, Umut Evirgen’in avukatları ile sık sık görüşüp bilgi alıyor. Sevgilisine bu yolla mesaj da gönderiyor. Tuba Büyüküstün önceki geceyarısı 02.30’da Umut Evirgen’in, Instagram hesabındaki bir fotoğrafı beğenerek sevgilisine olan desteğini belli etti. İlişkiye karşı çıkan hayranları bu duruma anında tepki gösterdi. Tuepkiler üstüne Tuba yaptığı beğeniyi sildi.

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