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Tuba Büyüküstün'den Umut Evirgen'e yasaklar

Tuba Büyüküstün ile kendisinden 7 yaş küçük Umut Evirgen geçen yazdan bu yana aşk yaşıyor.

31.10.2017 - 08:09
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Tuba Büyüküstün'den Umut Evirgen'e yasaklar

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün’ün, Emirgan’daki gece kulübü ‘Gizli Kalsın’ın sahibi olan genç sevgilisini çok kıskandığı, Umut Evirgen’i çevresinden kopardığı konuşuluyor.

SOSYAL MEDYASINI İNCELİYOR

İddiaya göre; Tuba Büyüküstün, Umut Evirgen’in Instagram’da takip ettiği kişileri bile inceliyor. Eski kız arkadaşlarına ‘like’ yapıp yapmadığını kontrol ediyor. Hatta onları takipten çıkartmasını bile istiyor.

"SIRILSIKLAM AŞIĞIM"

Umut Evirgen ise Tuba Büyüküstün’ün sözünden çıkmıyor. Yakınlarına “Ona sırılsıklam aşığım, daha önce böyle bir şey yaşamadım” diyor.

Tuba Büyüküstün 6 yıllık eşi Onur Saylak’dan 4 ay önce boşanmıştı.

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