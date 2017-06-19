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Tuba Büyüküstün'ün partneri Kenan İmirzalıoğlu olacak

Tuba Büyüküstün’e Kenan İmirzalıoğlu’nun oynayacağı ‘Fatih’ projesinden teklif geldi.

19.06.2017 - 11:16
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Başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte oynadığı ‘Cesur Güzel’ dizisinin final yapmasının ardından bir süre ekran macerasına ara vermek isteyen Tuba Büyüküstün’e yeni sezon için teklifler gelmeye başladı bile... Oyuncunun Kenan İmrizalıoğlu’nun rol alacağı ‘Fatih’ dizisinde oynaması için teklif sunuldu.

İLK ÖNCE GERİ CEVİRDİ

Projeyi okuyan ve beğenen Büyüküstün, yeni sezonda dinlenmek isteyince bu teklifi geri çevirdi. 5 ay dinlenme sonrası set Tuba Büyüksütün ile çalışmak isteyen yapım şirketi, yeni bir atağa geçti. Şirket, Büyüküstün’ün ‘Evet’ demesi için kesenin ağzını bir hayli açtı.

DİZİNİN ÇEKİMLERİ YIL SONU BAŞLAYACAK

Teklif edilen ücret kulağa hoş gelince güzel oyuncunun bu projeyi bir kez daha düşüneceği iddia edildi. Dizinin çekimleri Kasım - Aralık gibi başlayacak.

Oyuncu, 5 aylık dinlenme sonrasında belki ‘Evet’ diyecek. Eşi Onur Saylak’tan boşanan oyuncu, tatilde kızlarıyla bol bol vakit geçirecek.

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