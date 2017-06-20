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Tuba Büyüküstün'ün silah çektiren sevgilisi

Tuba Büyüküstün önceki gün Emirgan’da adının aşk dedikodularına karıştığı işletmeci Umut Evirgen ile görüntülendi.

20.06.2017 - 09:05
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Güzel oyuncu Tuba Büyüksütün, 6 yıllık eşi Onur Saylak’tan 14 gün önce boşandı. 2 çocuk annesi olan Büyüküstün'ün adı ayrılığın hemen ardından ünlü mekanların işletmecisi Umut Evirgen ile anılmaya başladı. Aşk dedikodularına sessiz kalan ikili, dün öğle saatlerinde Emirgan’daki bir mekan önünde ilk kez görüntülendi.Tuba Büyüküstün'ün silah çektiren sevgilisi

 

KORUMALARI MUHABİRE SİLAH ÇEKTİ

Vatan'da yer alan habere göre, fotoğraf çeken muhabiri fark eden Evirgen’in korumaları olay çıkardı. Muhabirin içinde olduğu otomobili kovalayan korumalar, Baltalimanı’nda aracın önünü keserek durdurdu. Silah göstererek muhabirin fotoğraf makinesini gasp etti. Muhabir, olay sonrası Sarıyer’deki Asayiş Büro Amirliği’ne giderek Evirgen ve korumalarından şikayetçi oldu.

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