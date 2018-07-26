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Tuba Ünsal: İyi ve güçlü hissediyorum

Yeni erkek arkadaşıyla tatilden döndükten sonra konuşan Tuba Ünsal, "Hayatımın en mutlu yıllarını yaşıyorum" dedi.

Haber Merkezi | 26.07.2018 - 09:27..
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Mirgün Cabas'tan boşanan Tuba Ünsal, geçen günlerde yeni erkek arkadaşıyla görüntülenmişti.

"HİÇBİR ŞEY BENDEN DAHA DEĞERLİ OLAMAZ"

Studio11'e konuşan Tuba Ünsal şunları söyledi: "Kadın olarak iyi ve güçlü hissettiğim dönemdeyim. Hayatımın en mutlu yıllarını yaşıyorum. Hiçbir şey benden daha değerli olamaz. İnsan, hayatının merkezine kendini koymalı."

Tuba Ünsal: İyi ve güçlü hissediyorum

Tuba Ünsal üçüncü evliliğini 2013 yılında gazeteci Mirgün Cabas ile Almanya'da gerçekleştirdi. Çiftin Civan Mert Cabas adında bir oğlu da oldu. Ancak 5 yıl süren evlilik Haziran ayında boşanmayla noktalandı.

Tuba Ünsal: İyi ve güçlü hissediyorum

Tuba Ünsal: İyi ve güçlü hissediyorum

Tuba Ünsal: İyi ve güçlü hissediyorum

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