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Tuba Ünsal: Mirgün'e aşığım ama boşanabilirim

Mirgün Cabas’la evliliğinde ciddi bir kriz olduğu iddiasıyla gündeme gelen Tuba Ünsal, sessizliğini bozdu.

Haber Merkezi | 20.04.2018 - 07:22..
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Tuba Ünsal’ın oynadığı “Kürk Mantolu Madonna”, Berlin Türk Tiyatro Festivali’ne katılacak. Bu gelişmeyle ilgili önceki gün Taksim'de bir basın toplantısı düzenlendi.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Toplantıda özel hayatıyla ilgili soruları da yanıtlayan Ünsal, Mirgün Cabas’la boşanmanın eşiğine geldikleri iddiası hakkında ilk kez konuştu.

"BOŞANSAK DA ARKADAŞ KALIRIZ"

Ünsal, “Evliliklerde engebeli yollar olabiliyor, biz de engebeli bir yoldan geçiyoruz. Evlenirken nasıl herkese haber verdiysek, boşanacağımızda da veririz. Şu an için gözlerinizin içine bakarak ‘ayrılık var’ ya da ‘yok’ diyemem. Benim bazı sorunlarım var. Ama Mirgün’e âşığım, o yüzden bir şeyleri kurtarmak için çabalıyorum. Ayrılsak da arkadaş kalırız.” dedi.

Tuba Ünsal: Mirgün'e aşığım ama boşanabilirim

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