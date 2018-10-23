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Tuba Ünsal yeni aşkıyla görüntülendi

Tuba Ünsal, önceki akşam yeni sevgilisi Tal Garih ile Etiler’deki bir restorandaydı. İkili, restoran çıkışı ilk kez birlikte görüntülendi.

Haber Merkezi | 23.10.2018 - 07:51..
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Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, ünlü bir firmanın planlama müdürü olan Tal Garih ile yeni bir aşka yelken açtı. İkili, önceki gün Etiler’de baş başa yemekteydi.

TRAFİK KONTROLÜ YAKALATTI

Mekandan ayrı ayrı çıkan çift, birkaç yüz metre sonra trafik kontrolüne takıldı. İkili o anda flaşlar patlayınca gülmeye başladı.

Tuba Ünsal yeni aşkıyla görüntülendi

"ÇOK MUTLUYUZ"

Ünsal, ilk kez birlikte görüntülendiği Tal Garih için “Evet beraberiz ve mutluyuz. Güzel bir birlikteliğimiz var” dedi. Garih de ünlü oyuncuyla beraberliği hakkında yöneltilen soruya şu yanıtı verdi: “Bir süredir beraberiz. O çok özel biri, kendimi şanslı hissediyorum.”

Tuba Ünsal yeni aşkıyla görüntülendi

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