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Tuba Ünsal'ın kıyafeti olay oldu

Uluslararası Antalya Film Festivali’nin kapanış gecesinde giydiği elbiseyle gündeme gelen Tuba Ünsal hakkında sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı.

Haber Merkezi | 07.10.2018 - 12:20..
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Kırmızı halıda poz veren güzel oyuncunun elbise seçimi sosyal medyada hem alay konusu oldu hem de eleştiri oklarının hedefi oldu.

Yorumlardan bazıları şöyle: “Benzincideki oto yıkama fırçası mı o?”, “Lunaparktaki etek kadın gibi”, “Tuğba çuval bile giyse yakışır.”

Tuba Ünsal'ın kıyafeti olay oldu

AYNI ELBİSE MODA ÇEKİMİNDE GİYİLMİŞTİ

Tuba Ünsal'ın giydiği tasarım elbiseyi son olarak ünlü YouTuber Duygu Özaslan, bir moda çekiminde giymişti.

FESTİVALDE JÜRİ ÜYELİĞİ YAPTI

Yapımcılığını ve başrolünü üstlendiği Kürk Mantolu Madonna oyunu sezon boyunca kapalı gişe oynayan Tuba Ünsal, bu yıl 55'incisi gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Film Festivali jürisine dahil olmuştu.

Tuba Ünsal'ın kıyafeti olay oldu

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