Tuba Ünsal'ın kıyafeti olay oldu

Kırmızı halıda poz veren güzel oyuncunun elbise seçimi sosyal medyada hem alay konusu oldu hem de eleştiri oklarının hedefi oldu.

Yorumlardan bazıları şöyle: “Benzincideki oto yıkama fırçası mı o?”, “Lunaparktaki etek kadın gibi”, “Tuğba çuval bile giyse yakışır.”





AYNI ELBİSE MODA ÇEKİMİNDE GİYİLMİŞTİ

Tuba Ünsal'ın giydiği tasarım elbiseyi son olarak ünlü YouTuber Duygu Özaslan, bir moda çekiminde giymişti.

FESTİVALDE JÜRİ ÜYELİĞİ YAPTI

Yapımcılığını ve başrolünü üstlendiği Kürk Mantolu Madonna oyunu sezon boyunca kapalı gişe oynayan Tuba Ünsal, bu yıl 55'incisi gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Film Festivali jürisine dahil olmuştu.