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TÜBİTAK proje hazırlama eğitimi verdi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde, TÜBİTAK tarafından verilen eğitim destekleme programı gerçekleştirildi.

İHA | 23.10.2018 - 15:17..
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TÜBİTAK tarafından 2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında desteklenen Mühendislik ve Fen Bilimlerinde Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi, farklı üniversitelerden 28 katılımcı ile başladı.

Koordinatörlüğünü Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hamdi Melih Saraoğlu’nun yürüttüğü etkinlikte Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Prof. Dr. Hamdi Temel, Prof. Dr. Sefa Tarhan, Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş, Prof. Dr. Azmi Yerlikaya ve Doç. Dr. Özer Aydın eğitmen olarak katkı sağladılar.

TÜBİTAK proje hazırlama eğitimi verdi

PÜF NOKTALAR ÖĞRETİLDİ

Etkinliğin koordinatörü Prof. Dr. Hamdi Melih Saraoğlu, yaptığı açıklamada; 3 gün süren eğitimde, katılımcıların araştırma projesi yazarken kullanılan terminolojiyi kavramaları ve proje sunarken dikkat edilmesi gereken noktaları fark etmeleri üzerinde durulduğunu ifade etti.

TÜBİTAK proje hazırlama eğitimi verdi

PROJE GELİŞTİRME VE UYGULAMA

Saraoğlu, “Bu kapsamda, teorik eğitim seminerleri etkileşimli olarak verilmiş ve proje geliştirmeye yönelik olarak, çalıştay ve grup dinamiği uygulamaları yapıldı. Yaygın öğrenme teknikleri kullanılarak eksikliklerin giderilmesi temin edildi. Böylece, katılımcılar eğitim süresi içerisinde anlatılan bilgiler ışığında, ortak prototip proje geliştirme ve kişisel proje önerilerini hazırlama uygulamalarını aktif rol alarak tamamladılar. Bunların yanı sıra, proje değerlendirme süreçleri ve panel işleyişleri konusunda katılımcılara bilgi verildi" şeklinde konuştu.

TÜBİTAK proje hazırlama eğitimi verdi

SERTİFİKA TÖRENİ

Mühendislik ve Fen Bilimlerinde Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi, düzenlenen sertifika töreniyle son buldu.

Törene Rektör Prof. Dr. Remzi Gören ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kaan Erarslan da katıldı. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar sertifikalarını Prof. Dr. Remzi Gören ve Prof. Dr. Kaan Erarslan’ın elinden aldılar.

TÜBİTAK proje hazırlama eğitimi verdi



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