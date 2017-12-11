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TÜBİTAK ve HAVELSAN'dan yerli radar sistemi

Tamamen yerli üretim olan ilk milli radar sistemi MGR, Gaziantep Havalimanı'na kurulacak.

AA | 11.12.2017 - 23:07..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, tamamen yerli üretim olan ilk milli radar sisteminin Gaziantep Havalimanı'na kurulacağını bildirdi.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, hava trafik kontrol hizmetlerinde, hava araçlarının pozisyonlarını (mesafe, yön ve yükseklik) tespit ederek, trafik kontrolörlerinin sağlıklı ve emniyetli bir şekilde görevlerini yerine getirmelerine imkan tanıyan radar sistemlerinin hayati öneme sahip olduğuna dikkati çekti.

TÜBİTAK ve HAVELSAN'dan yerli radar sistemi

MİLLİ GÖZETİM RADARI

Bu sistemlerin havacılıkta çok büyük bir önem taşıdığını ifade eden Erdoğan, bu ihtiyaçların milli imkanlar dahilinde TÜBİTAK ile yapılacak çalışmalarla karşılanması amacıyla KUŞRAD Ar-Ge Projesi kapsamında "Milli Gözetim Radarı"nın (MGR) geliştirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"MGR'nin kabul çalışmaları tamamlanmıştır. MGR'nin yeni bir projeyle geliştirilerek hem yedekli olarak çalışabilmesi hem de Mode-S SSR özelliklerine sahip yeni bir radar sistemine sahip olunabilmesi amacıyla MGR/Mode-S Ar-Ge Proje çalışmalarına da başlanmıştır. Bu kapsamda öncelikli olarak yedekli yapıya kavuşturulmuş radar sistemi tesis edilecektir. Akabinde TÜBİTAK tarafından geliştirilecek olan Mode-S SSR radar sistemi MGR radar sistemine entegre edilecektir. Her iki radar sistemi Gaziantep Havalimanı'na tesis ettirilecek olan Yaklaşma Kontrol Sistemi'ne entegre edilerek, hava trafik kontrol hizmetlerinde aktif olarak kullanılacaktır."

GAZİANTEP HAVALİMANI'NA KURULACAK

TÜBİTAK ve HAVELSAN Teknoloji Radar Sistemleri'nin tamamen milli imkanlarla üretileceğini vurgulayan Erdoğan, sistemin ilk kez Gaziantep Havalimanı'na kurulacağını dile getirdi.

Teknolojiyle ilgili Türkiye'de atılan tüm adımları yerinde takip ettiklerini vurgulayan Erdoğan, "Ülkemizde ilk milli radarı kuruyoruz, bu çok önemli. Bu teknolojinin Türkiye'ye kazandırılmış olmasının müjdesini veriyorum. Havaalanlarımızı artık milli radarlarla kontrol edeceğiz. Bu büyük bir adım. Daha önce hep yurt dışından getirilen sistemler kullanılıyordu. Hava trafik kontrol hizmetlerinin kullanımında olacak. Sistemin çalışmaları yürüyor, birkaç ay içinde devreye girmiş olacak." şeklinde konuştu.

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