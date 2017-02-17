TÜBİTAK ve Tacikistan arasında işbirliği

TÜBİTAK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Taci·ki·stan'ın başkenti Duşanbe'de, Türkiye-Tacikistan 9. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı düzenlendi.

PROTOKOL İMZALANDI

Tacikistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi ile TÜBİTAK arasındaki somut ilişkilerin tesisi amacıyla, Türkiye-Tacikistan 9. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı kapsamında Duşanbe'de i·şbirliği protokolü imzalandı.

ORTAK AR-GE PROJELERİ DESTEKLENECEK

TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Orkun Haseki·oğlu ve Taci·ki·stan Cumhuriyeti Bi·li·mler Akademi·si· Başkanı Farhad Rahi·mi· tarafından imzalanan protokol çerçevesinde, Türk ve Tacik bilim insanları arasında gerçekleştirilecek ortak Ar-Ge projeleri, bilimsel ve teknolojik etkinlikler desteklenecek.

Ayrıca iki ülke arasında, bilimsel ve teknolojik bilgilerin aktif bir şekilde paylaşımına da imkan sağlanacak.

TÜRKİ CUMHURİYETLERLE AKTİF İLİŞKİLER KURACAK

İmzalanan protokol, TÜBİTAK'ın Orta Asya ve Güney Kafkasya bölgesine yönelik politikası kapsamında, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Gürcistan ile kurduğu aktif ilişkilerin artarak devam etmesi açısından da önemli görülüyor.