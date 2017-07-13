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Tudor'un maç sonu açıklamaları

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Östersunds karşısında alınan 2-0'lık yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.

13.07.2017 - 22:35
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Tudor'un maç sonu açıklamaları

Galatasaray'da Igor Tudor'un Östersunds maçı sonrası açıklamaları Hırvat teknik adam maçın ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

Tudor'un maç sonu açıklamaları

Tudor şunları söyledi:

"TURU GEÇECEĞİZ"

"2 ayaklı bir maç. İlk ayağı kenarda kaldı. Şu anki durumumuz bu. Son 2-3 gün pek bir şey yapmadık. Takımı dinlendirip bu maça diri çıkmalarını istedik. Bazı konuştuğumuz problemler vardı ve ben bu turu geçeceğimize inanıyorum.

"ÇARE BELHANDA "

Dinlenme şansımız olacaktır. Söylediğimiz problemden kastım sezonu geç kapatıp, erken açmamızdı. Belhanda'nın takıma katılmasıyla daha iyi olacağımıza inanıyorum.

Tudor'un maç sonu açıklamaları

"ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"

Takımın kondisyon durumu normalde hazırlık dönemi 6 haftadır. 6 hafta sonra istediğiniz fiziksel duruma ulaşırsınız. Ancak sezonu erken açıp, aramıza geç katılan arkadaşlar oldu. Selçuk 2.5 haftadır idman yapıyor. Zamana ihtiyacımız var. Maça dönersek ileride eksikliğimiz vardı. Ancak defansif olarak kompakt bir Galatasaray vardı ve çok pozisyon vermedik. Rövanşta bu turu geçeceğiz."

Tudor'un maç sonu açıklamaları

Tudor'un maç sonu açıklamaları

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