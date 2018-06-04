Tüfe nedir

Ülke ekonomisinin temel taşlarından olan fiyat endekslerini belirleyen ana unsurlardan biri TÜFE yani Tüketici Fiyat Endeksi'dir.

TÜFE, gıdadan sağlığa, ulaşımdan haberleşmeye kadar bir tüketici için hizmet alımında ödediği fiyatları belirleyen endekse verilen isimdir. TÜFE'de önceden belirlenmiş ürün sepetindeki her bir ürün için fiyat değişiklikleri ve ortalamaları hesaplanır. TÜFE’deki değişiklikler, yaşama maliyetiyle ilişkili fiyat değişikliklerini değerlendirmek için kullanılır.

ENFLASYONU BELİRLER

TÜFE, Enflasyon veya deflasyon dönemlerini tanımlamak için en sık kullanılan istatistiklerden biridir. Tüketimde mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki değişimi ölçümleyerek nihai hedef olan enflasyonu hesaplamaktır. TÜFE TÜİK tarafından aylık olarak hesaplar ve her ayın 3'üncü gününde saat 10:00’da açıklanır.