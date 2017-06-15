taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.636
USD
3,4859
EURO
3,9152
ALTIN
141,76
PETR
47,0000

Tüfek ustası ormanda ölü bulundu

Konya'da evine iftara gitmeyen tüfek ustası ormanlık alanda darbedildikten sonra öldürülmüş halde bulundu.

15.06.2017 - 07:39
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Tüfek ustası ormanda ölü bulundu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde dün iftar vakti evine gelmeyince ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan silah fabrikası çalışanı ormanlık alanda öldürülmüş bulundu.

Alınan bilgiye göre, bir silah fabrikasında şef olarak çalışan 51 yaşındaki Yusuf Çalışkan'ın dün otomobiliyle ayrıldığı evine dönmemesinden şüphelenen ailesi ona telefonla da ulaşamayınca durumu polise bildirdi.

OFF-ROAD ARAÇLARIYLA ARANDI

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı arama çalışmalarına Beyşehir Off-Road Kulübü üyeleri de off-road araçlarıyla katıldı.

Tüfek ustası Çalışkan'ın otomobili sahur vakti Beyşehir-Seydişehir karayolu Yeşilyurt mevkisindeki ormanlık alanda bulundu. Aracın 50 metre ilerisinde ise Çalışkan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

SİLAH VE BIÇAKLA ÖLDÜRÜLDÜ

Sağlık ekiplerinin incelemesinde, darbedilen Çalışkan'ın silah ve bıçakla öldürüldüğü belirlendi.

Yusuf Çalışkan'ın cesedi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Olayın aydınlatılması ve cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
İzmir'de devrilen TIR otoyolu trafiğe kapattı
Sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, yol ayrımındaki bariyerlere çarparak devrildi, trafik akışı bir süre durduruldu.
250 bin liralık kuyumcu soygunu
İstanbul Fatih'te hırsızlar kepengi ve kapısını kırarak girdikleri kuyumcu dükkanından 250 bin liralık ziynet eşyası çaldılar.
Otomobille uygulama noktasından kaçarken polise çarptı
Denizli'de uygulama noktasında ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü, aracıyla polis memuruna çarptı.
Ankara'da silahlı çatışma: 2 yaralı
Altındağ ilçesinde bir taksiyi gasp eden 2 kişi ile başka bir grup arasında çıkan pompalı tüfekli çatışmada, 2 kişi ağır yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu'nun çağırdığı Güvenpark'ta güvenlik önlemleri

Kılıçdaroğlu'nun çağırdığı Güvenpark'ta güvenlik önlemleri

309
ABD'den Katar'a 12 milyar dolarlık savaş uçağı satışı

ABD'den Katar'a 12 milyar dolarlık savaş uçağı satışı

219
Katar ile ABD'den ortak tatbikat

Katar ile ABD'den ortak tatbikat

131
TFF Başkanı Demirören'den Arda Turan hakkında açıklamalar

TFF Başkanı Demirören'den Arda Turan hakkında açıklamalar

31
FETÖ'den tutuklanan Enis Berberoğlu'na HDP'den destek

FETÖ'den tutuklanan Enis Berberoğlu'na HDP'den destek

125
Londra'da yangından kurtulan Türk vatandaşından o anlar

Londra'da yangından kurtulan Türk vatandaşından o anlar

28
Milli Atlet Ramil Guliyev Usain Bolt'a rakip oldu

Milli Atlet Ramil Guliyev Usain Bolt'a rakip oldu

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM