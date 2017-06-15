Tüfek ustası ormanda ölü bulundu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde dün iftar vakti evine gelmeyince ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan silah fabrikası çalışanı ormanlık alanda öldürülmüş bulundu.

Alınan bilgiye göre, bir silah fabrikasında şef olarak çalışan 51 yaşındaki Yusuf Çalışkan'ın dün otomobiliyle ayrıldığı evine dönmemesinden şüphelenen ailesi ona telefonla da ulaşamayınca durumu polise bildirdi.

OFF-ROAD ARAÇLARIYLA ARANDI

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı arama çalışmalarına Beyşehir Off-Road Kulübü üyeleri de off-road araçlarıyla katıldı.

Tüfek ustası Çalışkan'ın otomobili sahur vakti Beyşehir-Seydişehir karayolu Yeşilyurt mevkisindeki ormanlık alanda bulundu. Aracın 50 metre ilerisinde ise Çalışkan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

SİLAH VE BIÇAKLA ÖLDÜRÜLDÜ

Sağlık ekiplerinin incelemesinde, darbedilen Çalışkan'ın silah ve bıçakla öldürüldüğü belirlendi.

Yusuf Çalışkan'ın cesedi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Olayın aydınlatılması ve cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.