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Tüfekle havaya ateş açan kişi etkisiz hale getirildi

Sultangazi'de belediye binasının önünde pompalı tüfekle ateş eden Cuma Ali Ş. güvenlik güçlerince yakalandı.

DHA | 14.12.2017 - 15:25..
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Cuma Ali Ş. Sultangazi Belediyesi'ndeki İmar Müdürlüğü'nde oturduğu bina ile ilgili düzenleme yapmak istediğini bildirdi, ancak bu isteğe olumsuz yanıt aldı.

RASTGELE ATEŞ AÇTI

Sinirlenerek tepki gösteren bu kişi kısa süre sonra elinde bir av tüfeği ile bugün saat 11.00 sıralarında Sultangazi Belediyesi önüne gelerek rastgele havaya ateş açmaya başladı.

Tüfekle havaya ateş açan kişi etkisiz hale getirildi

TESLİM OLMAYINCA POLİSLER ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Kısa sürede bölgeye sevk edilen polis ekipleri, Cuma Ali Ş.'ye elindeki silahı bırakarak teslim olmasını istedi. Ancak kimseyi yanına yaklaştırmayan Cuma Ali Ş.'yi, Sultangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu'ndan bir görevli arkasından yaklaşarak etkisiz hale getirdi.

Tüfekle havaya ateş açan kişi etkisiz hale getirildi

Tüfekle havaya ateş açan kişi etkisiz hale getirildi

Tüfekle havaya ateş açan kişi etkisiz hale getirildi

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