Tüfekle oynarken başından vuruldu: Hayatını kaybetti

Bir emlakçıda çalışan 25 yaşındaki Sezgin Süzer ve patronu Özgür T., ofiste otururken işler tersine döndü. İş yeri sahibi Özgür T., Süzer'in oynadığı pompalı tüfeği elinden almak isterken ateş aldı.

Başından vurulan Süzer, olay yerinde hayatını kaybetti. Sezgin Süzer'in cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

"TÜFEĞİ BOŞ ZANNEDİYORDUM"

Gözaltına alınan ve alkollü olduğu belirtilen Özgür T'nin polise verdiği ifadede, "olayın kazara meydana geldiğini, kendisinin tüfeği boş zannettiğini" iddia ettiği öğrenildi.



