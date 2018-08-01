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Tüfekle oynayan çocuk hayatını kaybetti

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde oynadığı av tüfeğinin ateş alması sonucu vurulan çocuk yaşamını yitirdi.

İHA | 01.08.2018 - 20:03..
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Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Kahveci köyünde meydana gelen olayda, 15 yaşındaki O.D. ile 13 yaşındaki İ.K. evde kimsenin olmadığı sırada av tüfeği ile şakalaşmaya başladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Av tüfeğinin yanlışlıkla ateş alması sonucunda 15 yaşındaki O.D. kasığından vurularak ağır yaralandı. İlk olarak 112 ekiplerine haber veren köylüler, O.D.'nin kasığına tampon yaparak hayatta tutmaya çalıştı. Ağır yaralı olan O.D. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Tüfekle oynayan çocuk hayatını kaybetti

Tüfekle oynayan çocuk hayatını kaybetti


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