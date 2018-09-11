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Tüfekle oynayan çocuk kız kardeşini vurdu

Şanlıurfa'da ağabeyinin oynadığı av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu vurulan 12 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

AA | 11.09.2018 - 16:47..
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13 yaşındaki H.A., Mezra Mahallesi'nde evlerinde av tüfeğiyle oynarken tüfeğin kazara ateş alması sonucu saçmalar, odadaki kardeşi Rojda A.'ya isabet etti.

KENDİSİNİ DE YARALADI

Rojda A., olay yerinde hayatını kaybederken, kardeşini kanlar içinde gören H.A., aynı tüfeğin o sırada tekrar ateş alması sonucu ayağından yaralandı.

Sesler üzerine eve giren yakınları kardeşleri kanlar içerisinde bulurken durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. 112 Acil Servis ekipleri, Rojda A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ayağından yaralanan H.A. ise sağlık ekipleri tarafınan Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Küçük kızın cesedi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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