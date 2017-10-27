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Tüfekle oynayan çocuk yanlışlıkla kardeşini öldürdü

Ankara'da, evde anne ve babası yokken tüfekle oynarken yanlışlıkla kardeşini vuran E.A. gözaltına alındı.

27.10.2017 - 09:46
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Ankara'nın Mamak ilçesi Peyami Sefa Mahallesi'nde akşam saatlerinde , 16 yaşındaki E.A. annesi ve babasının evde olmadığı bir sırada evlerindeki av tüfeğiyle oynamaya başladı. Bu sırada tüfeğin ateş alması sonucu, E.A.'nın yanında bulunan 12 yaşındaki kız kardeşi Z.A. vuruldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Z.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Z.A'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, ağabeyi E.A. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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