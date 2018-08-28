taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.27105
Euro
7.33655
Altın
1200.555
Borsa
93866.94

Tüfekle oynayan kız çocuğu, kardeşini bacağından vurdu

Kahramanmaraş'ta babasına ait tüfekle oynayan kız çocuğu B.A., tüfeğin kazara ateş alması sonucu erkek kardeşi T.A.'yı bacağından yaraladı.

DHA | 28.08.2018 - 23:09..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Hacınınoğlu Mahallesi'nde yaşanan olayda, B.A.'nın (12) , oynadığı babası Mustafa A.'ya ait av tüfeği ateş aldı. Saçmalara hedef olan küçük kızın erkek kardeşi T.A. (8) bacağından vurularak yaralandı. Yaralı çocuk, götürüldüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında av tüfeğine jandarma ekiplerince el konuldu. Soruşturma sürüyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Konutta dev indirim

Konutta dev indirim

567
İdil Fırat'ın kına gecesi

İdil Fırat'ın kına gecesi

81
Haluk Levent kaçan danayı aldı

Haluk Levent kaçan danayı aldı

198
Enes Kanter Türkiye'ye iade edilmekten korkuyor

Enes Kanter Türkiye'ye iade edilmekten korkuyor

154
Aracın arkasına bağlayarak yolculuk ettiren babaya gözaltı

Aracın arkasına bağlayarak yolculuk ettiren babaya gözaltı

164
Aziz Sancar evrim tartışmalarını yeniden alevlendirdi

Aziz Sancar evrim tartışmalarını yeniden alevlendirdi

565
Bakan Soylu'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

Bakan Soylu'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

191
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM