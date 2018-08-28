Tüfekle oynayan kız çocuğu, kardeşini bacağından vurdu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un müjdeyi verdiği toplantıyı canlı takip ettik. İŞTE KAMPANYANIN TÜM AYRINTILARI

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İdil Fırat'ın kına gecesi

Temmuz ayında evlilik yolunda ilk adımı atıp nişanlanan Mert Fırat ile İdil Fırat, dün akşam kına gecesi yaptı. Kına gecesinde İdil Fırat'ın tahtla omuzlarda gelmesi eleştirilere neden oldu.