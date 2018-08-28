Tüfekle oynayan kız çocuğu, kardeşini bacağından vurdu

Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Hacınınoğlu Mahallesi'nde yaşanan olayda, B.A.'nın (12) , oynadığı babası Mustafa A.'ya ait av tüfeği ateş aldı. Saçmalara hedef olan küçük kızın erkek kardeşi T.A. (8) bacağından vurularak yaralandı. Yaralı çocuk, götürüldüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında av tüfeğine jandarma ekiplerince el konuldu. Soruşturma sürüyor.