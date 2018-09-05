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Tüfekle şakalaşan çocuk komşusunu vurdu

Kahramanmaraş'ta 9 yaşındaki M.G., eve gelen komşusu Fatma Arık'ı av tüfeğiyle 'Seni vurayım mı?' diye şaka yaparken tüfek ateş aldı ve kadın elinden vuruldu.

DHA | 05.09.2018 - 07:10..
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Onikişubat ilçesinin Kale Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Fatma Arık(52), komşusu F.G.'nin evine misafirliğe gitti. İddiaya göre M.G., babasına ait ruhsatsız av tüfeğini Arık'a doğrultup 'Seni vurayım mı?' diye şaka yapmak istedi.

Bu sırada tüfeğin kazara ateş alması sonucu Fatma Arık her iki elinden yaralandı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Fatma Arık tedaviye alındı.

Kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

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