taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.830
USD
3,6376
EURO
3,8612
ALTIN
144,43
PETR
55,6900

Tüfenkçi: Et fiyatlarındaki oynaklığı gidermiş durumdayız

Bakan Tüfenkci, kırmızı et fiyatlarına ilişkin, "Almış olduğumuz tedbirlerle, et fiyatlarındaki oynaklığı gidermiş durumdayız." dedi.

18.02.2017 - 04:52
  1. Haberler
  2. Ekonomi

sd

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu tarafından küçükbaş hayvan etinin yaygınlaştırılması amacıyla Malatya İli Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliğinde düzenlenen toplantıya katıldı.

Burada bir konuşma yapan Bakan Tüfenkci, Türkiye olarak yeni bir Milli Tarım Politikası oluşturma adına yol haritası ortaya koyduklarını söyledi.

"İNŞALLAH DÜŞECEK"

Et üretimi ve fiyatlarıyla ilgili de bazı tedbirlerin alındığını hatırlatan Bülent Tüfenkci, "Almış olduğumuz tedbirlerle, kamuoyunun yakından izlediği gibi et fiyatlarındaki oynaklığı gidermiş durumdayız. En azından stabil hale getirmiş vaziyetteyiz. İnşallah ortaya koyduğumuz politikalarla zaman içerisinde yerlilik oranını arttırdığımızda et fiyatlarının da düştüğünü göreceksiniz." diye konuştu.

Türkiye'nin tarımda kendi kendine yeter bir konuma gelmesini istediklerini vurgulayan Tüfenkci, ülkenin coğrafi konumuna bakıldığında hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine uygun olduğunu kaydetti.

"MİLLET KENDİNE HAVALE EDİLEN KONULARDA EN DOĞRU KARARI VERİYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Kahramanmaraş'ta halkla buluştuğunu hatırlatan Bülent Tüfenkci, gösterilen ilgi ve alakanın her şeyin üzerinde olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün canlı ve heyecanlı bir topluluğa hitap ettiğini belirten Tüfenkci, "Umut ediyoruz ki millet kararını 'evet'ten yana vermiş durumda olsun. Kahramanmaraş'ta bunun meşalesini ve ateşini gördük. Bu soğuğa ve rüzgara rağmen insanların sıcaklığı orayı ısıttı. Gördük ki millet kendine havale edilen konuda en doğru kararı veriyor. İnşallah 16 Nisan'da millettin bu kararı tecelli edecek. Türkiye yeni bir hükümet sistemine uyanmış olacak."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ'cü hakim ve savcılar Başakşehir'de yakalandı

FETÖ'cü hakim ve savcılar Başakşehir'de yakalandı

89
Habertürk canlı yayınında MHP ve referandum kavgası

Habertürk canlı yayınında MHP ve referandum kavgası

48
Bursasporlu oyuncuya havaalanında tepki: Bursa’yı terk et

Bursasporlu oyuncuya havaalanında tepki: Bursa’yı terk et

4
Başbakan Yıldırım'dan terör saldırısına ilişkin açıklama

Başbakan Yıldırım'dan terör saldırısına ilişkin açıklama

60
Robert De Niro'dan medyaya 100 bin dolar ödül teklifi

Robert De Niro'dan medyaya 100 bin dolar ödül teklifi

17
Alaattin Çakıcı hastaneye kaldırıldı

Alaattin Çakıcı hastaneye kaldırıldı

29
Kosova-Türkiye maçı Arnavutluk'ta oynanacak

Kosova-Türkiye maçı Arnavutluk'ta oynanacak

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM