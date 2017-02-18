Tüfenkçi: Et fiyatlarındaki oynaklığı gidermiş durumdayız

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu tarafından küçükbaş hayvan etinin yaygınlaştırılması amacıyla Malatya İli Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliğinde düzenlenen toplantıya katıldı.

Burada bir konuşma yapan Bakan Tüfenkci, Türkiye olarak yeni bir Milli Tarım Politikası oluşturma adına yol haritası ortaya koyduklarını söyledi.

"İNŞALLAH DÜŞECEK"

Et üretimi ve fiyatlarıyla ilgili de bazı tedbirlerin alındığını hatırlatan Bülent Tüfenkci, "Almış olduğumuz tedbirlerle, kamuoyunun yakından izlediği gibi et fiyatlarındaki oynaklığı gidermiş durumdayız. En azından stabil hale getirmiş vaziyetteyiz. İnşallah ortaya koyduğumuz politikalarla zaman içerisinde yerlilik oranını arttırdığımızda et fiyatlarının da düştüğünü göreceksiniz." diye konuştu.

Türkiye'nin tarımda kendi kendine yeter bir konuma gelmesini istediklerini vurgulayan Tüfenkci, ülkenin coğrafi konumuna bakıldığında hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine uygun olduğunu kaydetti.

"MİLLET KENDİNE HAVALE EDİLEN KONULARDA EN DOĞRU KARARI VERİYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Kahramanmaraş'ta halkla buluştuğunu hatırlatan Bülent Tüfenkci, gösterilen ilgi ve alakanın her şeyin üzerinde olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün canlı ve heyecanlı bir topluluğa hitap ettiğini belirten Tüfenkci, "Umut ediyoruz ki millet kararını 'evet'ten yana vermiş durumda olsun. Kahramanmaraş'ta bunun meşalesini ve ateşini gördük. Bu soğuğa ve rüzgara rağmen insanların sıcaklığı orayı ısıttı. Gördük ki millet kendine havale edilen konuda en doğru kararı veriyor. İnşallah 16 Nisan'da millettin bu kararı tecelli edecek. Türkiye yeni bir hükümet sistemine uyanmış olacak."