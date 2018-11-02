Tuğba Ekinci Ahmet Kural'a sahip çıktı

Oyuncu Ahmet Kural'ın şarkıcı Sıla'yı darp ettiği iddialarına Tuğba Ekinci'den de yorum geldi. Diğer ünlüler gibi Sıla'ya destek vermeyen Ekinci, Ahmet Kural'ın yanında durdu.

"ŞİDDETİ SİZ İSTEDİNİZ"

Ekinci, "Küçük çocuk gibi sizin kadar güçlü bir bayana ses sanatçısına bu şikayeti yakıştıramadım. Her ilişkide oluyor itip kakışmalar Ahmet ailesine çok hayırlı evlat oldu . Mesleğini tehlikeye atmanın alemi yok. Gerektiğinde erkek gibisiniz Ahmet benim eski dostum asla büyük hatalar yapacak biri değil ayrıca şiddet görmek istemeyen bayanlar şiddet görmez. Saygılar &Sevgiler." yorumunu yaptı.