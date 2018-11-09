Habertürk TV'de yayınlanan ve 'Kadına yönelik şiddet' konulu Nedir Ne Değildir programına konuk olan Tuğba Ekinci, yine olay sözlere imza attı. Ahmet Kural Sıla olayı üzerinden kadına yönelik şiddeti değerlendiren Tuğba Ekinci, '"Türk erkeği sevdiği kadına el kaldırır" dedi.

"SERT SEVERİM"

Ekinci programda kadına yönelik şiddet hakkında ''Türk erkeği sevdiği kadına el kaldırır. Ben ilişkilerin tatlı sert olmasından yanayım. Bu zihniyetle mücadele etmek şiddetle mücadele etmekten daha zor.'' ifadelerini kullandı.

Tuğba Ekinci: Türk erkeği sevdiği kadına el kaldırır ViDEO

"ADAMLAR SIFIRA İNİYOR"

Ekinci programın devamında Sıla ve Ahmet Kural arasındaki dayak iddialarına ilişkin ise ''Böyle şeylere maruz kalmamak için, bir bayan olarak erkeklerin üstüne çok gitmemek lazım. Erkektir sonuçta. Günah yani sıfıra iniyor adamlar.'' dedi.