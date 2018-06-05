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Tuğba Özay: Dilan ve Hande oyuncu değil

Tuğba Özay, önceki gün Bebek’te görüntülendi.

Haber Merkezi | 05.06.2018 - 07:04..
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Manken ve oyuncu Tuğba Özay, Hande Erçel ve Dilan Deniz Çiçek için "Onlar oyuncu değiller. Güzelliklerinin ekmeğini yiyorlar" diyerek, yeni bir polemiK yarattı.

"BEN ÖNCE OYUNCUYDUM"

İki genç oyuncu için “Onlar oyuncu değil!” diyen Özay, şöyle konuştu:

“Ben oyunculuktan modelliğe geçtim, insanlar bunu yanlış biliyor. Yedi yaşında tiyatroya başladım. 16 yaşında da TRT’de oynadım. Ama çok güzel bir kız olduğum için beni zorla güzellik yarışmasına soktular. Dilan ve Hande'yi direkt izlemedim, denk geldiğim zaman gördüm. Onlar oyuncu değiller. Güzelliklerinin ekmeğini yiyorlar. Benim yılda en az iki kere oyunum oluyor. Oyunculuğun ham maddesi tiyatrodur. Bir de bu arkadaşları tiyatroda görelim. Oyunculuk emek ister. Protesto ediyorum, izlemiyorum!”

Tuğba Özay: Dilan ve Hande oyuncu değil

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