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Tuğba Özay piknikçilere sinirlendi

Tuğba Özay, Antalya'daki Manavgat Irmağı'nın kolu olan çayın kenarında çektiği videoda, "Vatanı sevmek, 'Vatan, millet, Sakarya' demekle olmuyor. Gerçekten korumakla sahip çıkmakla oluyor." dedi.

DHA | 03.09.2018 - 08:59..
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Manavgat ilçesinde çiftliği bulunan, şarkıcı ve eski manken Tuğba Özay, İbradı'ya bağlı Üzümdere Mahallesi'ndeki Manavgat Irmağı'nın kolu olan çayın çevresini gezdi.

Çay kıyısında video çekip, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından paylaşan Özay, takipçilerine "Doğayı koruyun." dedi.

Tuğba Özay piknikçilere sinirlendi

"YEMİN EDERİM KAFANIZI KIRMAK İSTİYORUM"

Çevreyi kirletenlere de tepki gösteren Tuğba Özay, "Size muhteşem yerleri tanıtmaya devam ediyorum. Burası Toros Dağları'nın etekleri. Bakar mısınız suyun berraklığına, güzelliğine ve tabii soğukluğuna... Muhteşem bir yer, doğa harikası. Doğayı koruyun. Hele piknikçiler; yemin ederim, kafanızı kırmak istiyorum. Pisliğinizi bırakıp, gidiyorsunuz. Pisliğinizi bırakmayın bu güzelim doğaya. Vatanı sevmek, 'Vatan, millet, Sakarya' demekle olmuyor. Gerçekten korumakla sahip çıkmakla oluyor." diye konuştu.

Tuğba Özay piknikçilere sinirlendi VİDEO

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