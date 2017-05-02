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Tuğba Özay yumurtalıklarını donduruyor

Tuğba Özay, önceki gün Kayseri'de bir etkinliğe katıldı.

02.05.2017 - 08:54
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tuğba

Şarkılarını seslendiren Tuğba Özay, kendisini izlemeye gelenlerle samimi bir şekilde uzun süre sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

"GUATRIM VARMIŞ, BU YÜZDEN ÇOCUĞUM OLMUYORDU"

Yumurtalıklarını donduracağını açıklayan Özay, "Guatrım varmış. Hormonları etkilediği için çocuğum olmuyordu. Uzun süredir Prof. Dr. Teksen Çamlıbel hocaya tedavi oluyorum. Şu an yumurtalıklarım iyi durumda. Bunu ilk Helin Avşar’da duymuştum, gerçekten neyin ne zaman olacağı bilinmez. İleride belki lazım olur. Pek çok kadın guatr yüzünden çocuğu olmayacağını bilmiyor. Muhakkak bir hekime başvursunlar." diyerek kadınları uyardı.

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