Tuğba Özay'a Survivor'da ilham geldi

Survivor'daki günlerini anlatan Tuğba Özay, adada zor şartlar altında nasıl şarkı yazdığını anlattı.

Özay, "Bir gün adada sabaha karşı 5'te uyandım. Kumsalda bir kütük vardı ona oturdum. Düşünün uçsuz bucaksız bir okyanusun kıyısında oturuyorsunuz ve yanınızda hiç kimse yok. Bir an bir ilham geldi hem de müziğiyle beraber. Ancak akılda tutmak mümkün değil onca söz ve müziği. Hemen bir çare düşündüm. Etrafta gezinmeye başladım belki karalayacak bir şeyler bulurum diye.

"KALEM VE TUVALET KAĞIDI ÇALDIM"

Sonrasında bize yardımcı olan Dominiklileri gördüm. Masada oturuyorlardı. Masanın da üzerinde kalem vardı. Onu çaktırmadan aldım. Biraz ileride de bir tuvalet kağıdı buldum. İşlem tamamdı. Tekrardan kütüğe geri döndüm ve kimse uyanmadan şarkıyı tamamladım." dedi.