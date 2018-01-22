taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.606
USD
3,8085
EURO
4,6716
ALTIN
163,36
PETR
68,5000

Tuğba Özay'a Survivor'da ilham geldi

Tuğba Özay, Survivor'da kalem ve tuvalet kağıdı çaldığını itiraf etti.

Haber Merkezi | 22.01.2018 - 13:40..
  1. Haberler
  2. Magazin

tt

Survivor'daki günlerini anlatan Tuğba Özay, adada zor şartlar altında nasıl şarkı yazdığını anlattı.

Özay,  "Bir gün adada sabaha karşı 5'te uyandım. Kumsalda bir kütük vardı ona oturdum. Düşünün uçsuz bucaksız bir okyanusun kıyısında oturuyorsunuz ve yanınızda hiç kimse yok. Bir an bir ilham geldi hem de müziğiyle beraber. Ancak akılda tutmak mümkün değil onca söz ve müziği. Hemen bir çare düşündüm. Etrafta gezinmeye başladım belki karalayacak bir şeyler bulurum diye.

"KALEM VE TUVALET KAĞIDI ÇALDIM"

Sonrasında bize yardımcı olan Dominiklileri gördüm. Masada oturuyorlardı. Masanın da üzerinde kalem vardı. Onu çaktırmadan aldım. Biraz ileride de bir tuvalet kağıdı buldum. İşlem tamamdı. Tekrardan kütüğe geri döndüm ve kimse uyanmadan şarkıyı tamamladım." dedi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
PKK'nın sivil yalanı

PKK'nın sivil yalanı

119
Lavrov: ABD'nin eylemleri Türkiye'yi çıldırttı

Lavrov: ABD'nin eylemleri Türkiye'yi çıldırttı

72
Afrin harekatında milli mühimmat damgası

Afrin harekatında milli mühimmat damgası

109
Mattis: Türkiye endişeli ve bizi uyarmıştı

Mattis: Türkiye endişeli ve bizi uyarmıştı

92
Afrin operasyonunda son durum

Afrin operasyonunda son durum

49
Fransa BMGK'yi Suriye için toplayacak

Fransa BMGK'yi Suriye için toplayacak

288
El Kebir'in fazla kiloları dikkatlerden kaçmadı

El Kebir'in fazla kiloları dikkatlerden kaçmadı

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM