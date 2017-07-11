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Tuğbay nedir

Tuğbay nedir? Tuğbay kime denir? Tuğbay hangi rütbenin üstüdür? Tuğb ay hangi rütbenin astıdır?

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tuğbay

15 Temmuz'un 1. yıl dönümü yaklaşırken Türkiye'nin gündemine giren "tuğbay" rütbesi nedir, kime verilir? Hepsi bu yazıda.

CUMHURİYET'İN İLK YILLARINDA GÖRÜLDÜ

Tuğbay rütbesi Cumhuriyet'in ilk yıllarında görüldü. Bu rütbenin ortaya çıkmasındaki neden; general-amiral (tuğgeneral) askerin olmaması ve bu askerlerin komuta etmesi gereken yerlere albay rütbesindeki askerlerin komuta etmesidir. Böylece, tuğbay rütbesi ortaya çıkmıştır.

15 Temmuz'dan sonra ordudan general ve amirallerin ihraç edilmesiyle tuğgenerallerin yerine albaylar atandı ve Cumhuriyet'in ilk yıllarından sonra tuğbay rütbesi yine görüldü.

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