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Tuğçe'yi bıçaklayan erkek arkadaşına tahliye

6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Hüseyin G., pişmanlığı, tutuklulukta geçirdiği süreler ile verilen ceza miktarı dikkate alınarak tahliye edildi.

DHA | 16.10.2018 - 07:13..
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Olay geçen temmuz ayında Menteşe ilçesi, Kötekli Mahallesi'nde meydana geldi. Saat 03.30 sıralarında yürüyüşe çıkan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencisi Hüseyin G. ile aynı üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğrencisi olan kız arkadaşı Tuğçe K. arasında, iddiaya göre, 'kıskançlık' nedeniyle tartışma çıktı.

"KARNINDAN YARALADI"

Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşürken Hüseyin G., üzerinde taşıdığı bıçakla genç kızı karnından yaraladı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Tuğçe K., ilk yapılan müdahalenin ardından ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

GENÇ KIZIN DALAĞI ALINDI

Ameliyat edilen Tuğçe K.'nin dalağı alındı. Olay sonrası gözaltına alınan Hüseyin G., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Hüseyin G., hakkında,  'vasıflı bıçakla yaralama' suçundan 8 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Tuğçe'yi bıçaklayan erkek arkadaşına tahliye

Muğla 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın ikinci duruşmasında sanık Hüseyin G. ile mağdur Tuğçe K. ve avukatlar hazır bulundu.

Son savunmasını yapan Hüseyin G., "Elimdeki bıçağın Tuğçe'ye denk geldiğini fark etmedim. Kesinlikle bilerek ve isteyerek hiçbir şey yapmadım. Pişmanım, tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, 6 yıl 8 ay hapis cezası verdiği Güney'i, pişmanlığını, yargılama sürecindeki davranışlarını, gözaltı ile tutukluğundaki geçirdiği süreler ile verilen ceza miktarını da dikkate alarak tahliye etti.

Tuğçe'yi bıçaklayan erkek arkadaşına tahliye

GENÇ KIZ KARARIN ARDINDAN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Karardan sonra duruşma salonundan ayrılan Tuğçe K., adliye bahçesinde sinir krizi geçirdi. Genç kız olay yerine çağrılan ambulans ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tuğçe'yi bıçaklayan erkek arkadaşına tahliye

Tuğçe'yi bıçaklayan erkek arkadaşına tahliye

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