Tuğçe'yi öldüren platonik aşığa müebbet hapis istendi

Geçen yıl 2 Aralık’ta Gemlik ilçesinde meydana gelen olayda, Tülay ve Özden Uludağ çiftinin kızları Tuğçe, Pamukkale Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü'nü bitirdikten sonra geldiği ailesinin yanında iş bulamayınca, Gemlik Halk Eğitim Müdürlüğü'nün açtığı bilgisayar kursuna devam etti.

TEKLİFİNİ REDDETTİ

Tuğçe Uludağ, bu sırada kendisini platonik aşık çiftçi Aykut Ertunç'un arkadaşlık teklifini ise kabul etmedi. İddiaya göre, reddedilmeyi kabullenemeyen Ertunç, cep telefon numarasını öğrendiği Tuğçe Uludağ'ı rahatsız etmeye başladı.

GENÇ KIZI, KAPISININ ÖNÜNDE POMPALIYLA VURDU

Şikayet üzerine savcılık, Aykut Ertunç hakkında genç kıza yaklaşmama kararı verildi. Bu karara rağmen Tuğçe Uludağ'ın oturduğu binanın önüne kadar gelen Aykut Ertunç, yanında getirdiği av tüfeği ile genç kıza ateş ederek öldürdü. Kendisi de aynı tüfekle intihara kalkışan Ertunç, yaralı halde otomobiline binerek hastaneye gitti.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASIYLA DAVA AÇILDI

Tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Aykut Ertunç hakkında Bursa 5’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'Tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"BENİMLE GÖRÜŞMEK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Yaptığı savunmada, Tuğçe Uludağ ile 1.5 yıldır arkadaş olduklarını, ailelerinin görüştüğünü öne süren Ertunç, "Tuğçe benimle artık görüşmek istemediğini söyledi. Yolda karşılaştığımızda bana, 'bu iş olmayacak' dedi. Olay günü Gemlik’te ayaküstü görüştük. Fikrini değiştirmedi. Ben de iki kutu bira alıp içtikten sonra Umurbey Mahallesi'ndeki arkadaşımı görmeye gittim. Otomobilimi Tuğçe’nin evinin yakınına park ettim. Gece, onu eve gelirken gördüm. Tekrar konuşmak istedim. Yine 'hayır' deyince, Gemlik Avcılar Kulübü'ne üye olduğum için aracımın arkasında bulunan tüfeği alıp eve doğru yürüyen Tuğçe'ye ateş ettim. Karşılaşmamız tesadüfen oldu. Sonra zeytinlikte kendi göğsüme tüfeği dayayıp ateş ettim" dedi.

"BU CANİYE EN AĞIR CEZAYI VERİN"

Katıldığı daha önceki duruşmasında sanığın yalan söylediğini belirten Tülay Uludağ, "Evde oğlumla kahve içmek için hazırlık yaparken patlama sesi duydum. Önce doğalgaz patlaması zannettim. Daha önceden Aykut’un kızımı tehdit ettiğini, mesajlar attığını bildiğimden ‘Ah Tuğçem gitti’ dedim. Balkona çıktığımda sanıkla göz göze geldik. Evin önünden uzaklaştı. Aşağıya indiğimde kızım yerde kanlar içinde yatıyordu. Bu caniye en ağır cezayı verin" diye konuştu.

Karar aşamasına gelen yargılamada, tanıklar dinlendikten sonra Cumhuriyet Savcısı verdiği mütalaada Aykut Ertunç'un ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

ACILI ANNE: AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP EDİYORUM

Duruşma karar verilmek üzere ertelendi. Duruşmanın ardından adliye önünde 'Bursa Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu' üyeleriyle birlikte açıklama yapan genç kızın annesi Tülay Uludağ, “İnşallah adalet yerini bulacak. Ağırlaştırılmış müebbet talep ediyorum” diye konuştu.





















