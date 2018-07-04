Tuğla kamyonuyla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Adil Seçim Sistemi'nin bilişimden sorumlu üyesi olan CHP Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, kendilerini rezil eden sisteme 80 bin lira ödediklerini gösteren faturaları paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya Köşkü çıkışında hayvan hakları yasası ve idam cezası konusundaki beklentisini dile getiren bir kadına “Yavaş yavaş, Anayasa kararı gerekiyor” yanıtını verdi.

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Berna Laçin'in Medine paylaşımları kızdırdı

Cinsel istismar ve tecavüz suçları için istenilen idam cezasına karşı olduğunu belirten Berna Laçin, Medine hakkında yaptığı paylaşımlarla büyük tepki topladı.