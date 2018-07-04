taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.230
USD
4,6669
EURO
5,4439
ALTIN
188,72
PETR
77,9700

Tuğla kamyonuyla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Burdur'da tuğla yüklü kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İHA | 04.07.2018 - 19:31..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Öğle saatlerinde Burdur’dan Antalya istikametine giden Hüseyin Tektaş idaresindeki 15 AAD 367 plakalı tuğla yüklü kamyon, MAKÜ kavşağında Faruk Köse idaresindeki 34 BEY 667 plakalı otomobille çarpıştı.

3 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyondaki tuğlalar karayoluna dökülerek yolu kapattı. Kazada otomobil sürücüsü Faruk Köse ve aynı araçta bulunan Selinay Başak Erdemli ile Osman Aktaş hafif şekilde yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesine kaldırılırken, kapanan yol kısa sürede trafiğe açıldı.

Tuğla kamyonuyla otomobil çarpıştı: 3 yaralı


Tuğla kamyonuyla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kenan Sofuoğlu milletvekili kaydını yaptırdı

Kenan Sofuoğlu milletvekili kaydını yaptırdı

464
İşe yaramayan Adil Seçim Sistemi binlerce liraya mal oldu

İşe yaramayan Adil Seçim Sistemi binlerce liraya mal oldu

247
Küçük Eylül'ün davasında tutuklama kararı

Küçük Eylül'ün davasında tutuklama kararı

58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idam yanıtı: Yavaş yavaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idam yanıtı: Yavaş yavaş

223
Yeni KHK yayınlandı

Yeni KHK yayınlandı

60
Berna Laçin'in Medine paylaşımları kızdırdı

Berna Laçin'in Medine paylaşımları kızdırdı

418
Uğur Dündar, Muharrem İnce'ye kızgın

Uğur Dündar, Muharrem İnce'ye kızgın

111
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM