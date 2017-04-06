Tuğrul Türkeş: Darbenin kontrollüsü kontrolsüzü olmaz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimi için kullandığı 'kontrollü darbe' iddiası siyaset dünyasını karıştırdı.

AA Editör masasında konuşan Başbakan Yardımcısı Tuğruş Türkeş, Kılıçdaroğlu'nun darbe iddiası hakkında şunları söyledi:

"DARBENİN KONTROLLÜSÜ KONTROLSÜZÜ OLMAZ"

"Darbe girişimi darbe girişimidir. Bunun kontrollüsü kontrolsüzü olmaz. Bunun üzerinden şike yaparak ikbal elde etmeye kalkana 'ruh hastası' denir. Ben Türkiye'de böyle ruh hastaları olduğunu düşünmüyorum. Onun için bu boş bir ithamdır.

"ALPARSLAN TÜRKEŞ BUNUN İÇİN İDAMLA YARGILANDI"

1980'de işin çarpıcı tarafı, Alparslan Türkeş, 12 Eylül ihtilalinden sonra 'Tek adam rejimi istiyor ve bunun için Anayasa değişsin diyor' diye idamla yargılandı. Türkiye ne gariplikler yaşadı geldi bugüne kadar."





"ÇOK VAHŞİCE BİR ŞEY"

Türkeş, Suriye İdlib'te yapılan kimyasal silahlı saldırı hakkında da konuştu:

"Hakikaten çok vahşice bir şey, savaşın ötesinde kalkışmayı bastırmak denemez, savaş denemez. Kimyasal silah ile sivil insanlar katledildi, 'nokta'. İkincisi, savunmalar da doyurucu değil." Rejim yapmıştır ve maalesef sivil insanlara karşı yapmıştır. Çocuk ve kadınlar öncelikli olarak maalesef hayatlarını kaybetmiştir. Bu tespiti yapmak lazım.

"BİZİM ZATEN ESED'E KARŞI BİR TAVRIMIZ VARDI"

Bizim Suriye'deki Esed rejimiyle ilgili menfi kanaatimiz zaten başından beri vardı. Biz bunu muhafaza ediyoruz. Bu yönetimle Suriye'nin yönetilemeyeceğini çok uzun süredir hem Cumhurbaşkanımız hem Başbakanımız dile getirdi. Biz aynı katı tavrımızı muhafaza edeceğiz diye düşünüyorum."