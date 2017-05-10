TÜGVA Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı başlıyor

TÜGVA Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı ile Çin, Hindistan, Rusya ve Ortadoğu toplumlarının siyasi yapısı, dış politika karakteri, tarihi ve sosyolojik kodları, ülke tarihine yön vermiş liderleri, sanatkârları ve düşünürleri hakkında derin bir birikime sahip adayları yetiştirilmek isteniyor.

BAŞVURULAR

Bu sebeple İstanbul’da öğrenim gören 18-25 yaş aralığındaki üniversitelerin hazırlık, 1, 2 veya 3. sınıfta okuyan öğrencilerine yönelik yurtdışı eğitimi de kapsayan programın başvuruları başladı.

YURT DIŞI SAHA ÇALIŞMALARINDA UZMANLAŞACAK

“Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı” yurt dışı saha çalışmalarında uzmanlaşmak üzere; Çin, Rusya, Hindistan ve Ortadoğu ülkeleri hakkında söz sahibi adaylar yetiştirilecek.

Program, ülkelerin akademik bir incelemeyle siyasetinden sosyolojisine, kültüründen dil bilimine, tarihinden modern toplumsal dinamiklerine kadar uzanan geniş bir disiplinler arası çalışmayı kapsıyor.

SAĞLANAN İMKANLAR

“Bölge Uzmanı Yetiştirme Programı” ile TÜGVA (Türkiye Gençlik Vakfı) 4 sene boyunca uzun vadeli eğitim olanakları sağlamasının yanı sıra, ihtisas yapmak üzere tercih edilen ülkede dil eğitimi ve staj imkânları da içererek, belirlenen ülkelerin farklı açılardan okunabilmesine ve güncel analizlerin çıkarılmasına yönelik; girişimci, sürekli olarak araştırmaya ve öğrenmeye hevesli, gelişime açık ve motivasyonu yüksek uzmanlar yetiştirmeyi hedefliyor.

VERİLECEK DERSLER

Çinçe (Mandarin), Urduca ve Hintçe, Rusça, İbranice ve Farsça dil eğitimlerinin verileceği programda, Uluslararası Sistemin Yapısı, Yakın Dünya Siyasi Tarihi, Türk Siyasi Tarihi, Türk Dış Politikası, Türkiye’nin hinterlantı gibi konular hakkında ayrıntılı seminer derslerini başarıyla tamamlayanlar yurtdışı staj ve yüksek lisans eğitimine geçecek.

Habercilik, dijital devlet, algı yönetimi ve toplumsal algı gibi birçok farklı konu teknik ve sosyal eğitimler de verilecek.

Programın ana konularını oluşturan branş eğitimleri bölümlerinde ise öğrenciler belirlenen ülkeler hakkında, dış politika, edebiyat, yakın tarih, sosyoloji ve en önemlisi dil eğitimini üniversite öğrenimlerine paralel alacak.

BAŞVURU TARİHİ

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen programa son başvuru tarihi 16 Mayıs 2017 olup, dil sınavı ve mülakatların ardından 9 Ekim 2017 tarihinde eğitime başlanacak.