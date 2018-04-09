İngiltere'deki tuhaf koşu yarışında feci kaza

İngiltere'de düzenlenen bir yarışma, oldukça ilginç anlara sahne oldu. Eşlerini sırtlarında taşıyan 40'a yakın kişi, yerin çamurlu olmasından oldukça etkilendi.
Tuhaf koşu yarışında feci kaza İZLE
EŞ YERE DÜŞTÜ
Yarışmacılardan biri, eşini sırtında taşırken çamura denk geldi ve dengesini tamamen yitirdi. Yere çakılan eş, dakikalarca yerden kalkamadı.
KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
Sakatlanan kadına ilk müdahaleyi yine orada bulunan görevliler yaptı. Dakikalarca yerde yatan kadın, hastaneye götürüldü. Kadının durumuyla ilgili henüz bir net bilgi verilmedi.