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İngiltere'deki tuhaf koşu yarışında feci kaza

İngiltere'de 'eş taşıma' yarışmasında talihsiz bir olay yaşandı. Eşinin sırtından yere düşen kadın, hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi | 09.04.2018 - 15:44..
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İngiltere'de düzenlenen bir yarışma, oldukça ilginç anlara sahne oldu. Eşlerini sırtlarında taşıyan 40'a yakın kişi, yerin çamurlu olmasından oldukça etkilendi.

İngiltere'deki tuhaf koşu yarışında feci kaza

Tuhaf koşu yarışında feci kaza İZLE

EŞ YERE DÜŞTÜ

Yarışmacılardan biri, eşini sırtında taşırken çamura denk geldi ve dengesini tamamen yitirdi. Yere çakılan eş, dakikalarca yerden kalkamadı.

İngiltere'deki tuhaf koşu yarışında feci kaza

KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Sakatlanan kadına ilk müdahaleyi yine orada bulunan görevliler yaptı. Dakikalarca yerde yatan kadın, hastaneye götürüldü. Kadının durumuyla ilgili henüz bir net bilgi verilmedi.

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