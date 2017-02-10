TÜİK göç rakamlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğü, iller arası göç rakamlarını açıkladı.

İLLER ARASI GÖÇ 2 MİLYONU AŞTI

Sonuçlara göre, 2016 yılında 2 milyon 619 bin 403 kişi iller arası yer değiştirdi. Türkiye genelinde aldığı göç, verdiği göçten fazla olan il sayısı 45 oldu

EN FAZLA GÖÇ İSTANBUL'A

Türkiye’nin nüfusu en fazla olan ili İstanbul’a 2016 yılında 369 bin 582 kişi göç ederken, 440 bin 889 kişi İstanbul’dan göç etti.

İZMİR’E 122 BİN 668 KİŞİ GÖÇ ETTİ

Nüfusu 4 milyon 223 bin 545 olan İzmir’e ise 2016 yılında 122 bin 668 kişi göç ederken, 98 bin 902 kişi İzmir’den göç etti.

Göç edebilecek her bin kişi için net göç sayısını ifade eden net göç hızı, İzmir’de 2015 yılında binde 5,01 iken 2016 yılında binde 5,64’e yükseldi. 2016 yılı net göç hızında Bayburt binde 121,52 ile birinci il olurken, Bayburt’u binde 49,67 ile Gümüşhane, binde 34,54 ile Giresun, binde 25,24 ile Tekirdağ, binde 22,82 ile Bolu, binde 21,23 ile Ordu, binde 13,82 ile Kocaeli takip etti.