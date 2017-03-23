TÜİK işsizlik oranını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "İşgücü İstatistikleri 2016" verilerine göre, Türkiye genelinde işsiz sayısı bir önceki yıla göre 273 bin kişi artarak 3 milyon 330 bin kişi oldu.

İŞSİZLİK ORANI YÜKSELDİ

İşsizlik oranı, geçen yıl bir önceki yıla göre 0,6 puanlık artışla yüzde 10,9 seviyesine yükseldi.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 46,3

İstihdam edilenlerin sayısı 2016 yılında, geçen yıla göre 584 bin kişi artarak 27 milyon 205 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık artış ile yüzde 46,3 oldu. Erkeklerde istihdam oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 65,1 kadınlarda ise 0,5 puanlık artışla yüzde 28 olarak gerçekleşti.

EN ÇOK ÇALIŞAN HİZMET SEKTÖRÜNDE

Bu yıl, tarım sektöründe çalışan sayısı 178 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 763 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,5’i tarım, yüzde 19,5’i sanayi, yüzde 7,3’ü inşaat, yüzde 53,7’si ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1,5 puan, inşaat sektörünün payı 0,1 puan artarken, tarım sektörünün payı 1,1 puan, sanayi sektörünün payı 0,5 puan azaldı.