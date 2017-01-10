TÜİK trafiğe kayıtlı araç sayısını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

21 MİLYON 3 BİN 368 ARAÇ TRAFİKTE

Kasım sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 3 bin 368 taşıtın yüzde 53,6’sını otomobil, yüzde 16,3’ünü kamyonet, yüzde 14,3'ünü motosiklet, yüzde 8,4’ünü traktör, yüzde 3,9’unu kamyon, yüzde 2,2’sini minibüs, yüzde 1,1’ini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

OTOMOBİL BİRİNCİ SIRADA

Trafiğe kayıtlı 11 milyon 254 bin 357 otomobilin yüzde 39,3’ü LPG, yüzde 33,4’ü dizel, yüzde 26,9’u benzin yakıtlı olduğu belirlendi. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,4 olarak gerçekleşti.