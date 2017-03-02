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TÜİK'in raporuna göre evlenme ve boşanma azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımladı.

02.03.2017 - 16:16
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ASD

Evlenen çiftlerin sayısı 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 1,4 azalarak 594 bin 493'e geriledi.

Boşanan çiftlerin sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 4,3 azalarak 126 bin 164 olarak gerçekleşti.

EN FAZLA YABANCI GELİN SURİYE'DEN

En fazla yabancı gelin Suriyelilerden, en fazla yabancı damat Almanlardan seçildi.

EVLENEN VE BOŞANAN SAYISI AZALDI

2016'da evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,4 azalarak 594 bin 493 oldu. Kaba evlenme hızı ise binde 7,5 olarak kayıtlara geçti. Boşanan çiftlerin sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 4,3 azalarak 126 bin 164'e düştü. Kaba boşanma hızı da binde 1,59 olarak hesaplandı.

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