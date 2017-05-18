taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.503
USD
3,5879
EURO
3,9981
ALTIN
145,13
PETR
52,0800

Tüketici güven endeksi arttı

Tüketici güven endeksi, mayısta geçen aya göre yüzde 2,1 artış gösterdi.

18.05.2017 - 10:25
  1. Haberler
  2. Ekonomi

e

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

BU AY 72,8 OLARAK KAYITLARA YANSIDI

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, mayısta geçen aya göre yüzde 2,1 artış kaydetti. Buna göre nisanda 71,3 olan endeks değeri, bu ay 72,8 olarak kayıtlara yansıdı.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi de söz konusu dönemde, yüzde 1,4 artışla 92'ye yükseldi. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin oranının artmasından kaynaklandı.

İŞSİZ SAYISINDAKİ BEKLENTİ

Genel ekonomik durum beklentisi de mayısta yüzde 4,5 artarak 96,2'den 100,6'ya çıktı. Söz konusu artış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre arttığına işaret ediyor.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi de bu ay yüzde 3 yükselerek 75,3 oldu. Bu durum, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında artış bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 6,9 düştü. Nisanda 25,1 olan endeks, mayısta 23,3 değerine geriledi. Bu düşüş, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre azaldığını gösteriyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşmesini anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşmesini anlattı

133
Trump: Tarihte hiçbir politikacıya böyle davranılmadı

Trump: Tarihte hiçbir politikacıya böyle davranılmadı

19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ ve Papaz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ ve Papaz açıklaması

46
Arda Turan: Şu ana kadar hiç terk edilmedim

Arda Turan: Şu ana kadar hiç terk edilmedim

66
Almanya'nın ABD'den Türkiye isteği

Almanya'nın ABD'den Türkiye isteği

37
Ali Ağaoğlu Atatürk heykelinin açılışını yaptı

Ali Ağaoğlu Atatürk heykelinin açılışını yaptı

139
Meryem Uzerli'nin yeni pozları

Meryem Uzerli'nin yeni pozları

39
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM