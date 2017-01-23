taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.067
USD
3,7787
EURO
4,0597
ALTIN
147,74
PETR
55,4100

Tüketici güveni yeni yılın ilk ayında arttı

Tüketici güven endeksi, ocakta geçen aya göre yüzde 5,6 arttı.

23.01.2017 - 10:21
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Tüketici güveni yeni yılın ilk ayında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, ocakta geçen aya göre yüzde 5,6 artış gösterirken aralıkta 63,4 olan endeks değeri bu ay 66,9 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi de söz konusu dönemde yüzde 2,9 artarak 87,9'a yükseldi. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisinde iyileşme olduğunu gösteriyor.

İŞSİZLİK SAYISINDAKİ BEKLENTİ

Genel ekonomik durum beklentisi bu dönemde yüzde 3 artarak 86'dan 88,6'ya ulaştı. Söz konusu artış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre arttığına işaret ediyor.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi de anılan dönemde yüzde yüzde 5,4 arttı ve ocakta 68,9 oldu. Artış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 34 arttı. Aralıkta 16,7 olan endeks, ocak ayında 22,4'e yükseldi. Bu yükseliş, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre arttığını gösteriyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
OHAL kapsamında 4 yeni KHK yayımlandı

OHAL kapsamında 4 yeni KHK yayımlandı

39
Mısır'da piramide tırmanan Türk gözaltına alındı

Mısır'da piramide tırmanan Türk gözaltına alındı

47
Astana görüşmeleri bugün başlıyor

Astana görüşmeleri bugün başlıyor

19
Ahmet Hakan, Gülen-seks ilişkisini yazdı

Ahmet Hakan, Gülen-seks ilişkisini yazdı

18
Çin'in merkezinde 19 binanın yıkılma anı kamerada

Çin'in merkezinde 19 binanın yıkılma anı kamerada

14
DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerde yaşam yeniden kuruluyor

DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerde yaşam yeniden kuruluyor

21
Ömer ve Hakan'dan Nusret'li gol sevinci

Ömer ve Hakan'dan Nusret'li gol sevinci

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM