Tülin Şahin çocuk istemedi iddiası yalan çıktı

Türkiye'nin dünyaca ünlü mankeni Tülin Şahin, 12 yıllık evliliğinin ardından sessiz sedasız boşandı.

"VÜCUDU BOZULACAK DİYE ÇOCUK YAPMADI" İDDİASI YALAN ÇIKTI

Boşanmanın ardından Tülin Şahin'in eşi Memet Özer bir iddia ortaya attı. Özer, Tülin Şahin'in vücudu bozulacağı gerekçesiyle 12 yıl boyunca çocuk yapmak istemediğini ileri sürdü, bu yüzden boşandıklarını söyledi. Yakın çevresi üzerinden bu tür dedikoduları yayan ve medyaya yansımasını sağlayan Özer'in iddialarının gerçek olmadığı ortaya çıktı.

ÇOCUK İÇİN, 2 YIL TÜP BEBEK TEDAVİSİ GÖRDÜ

Tülin Şahin'in, geçen 12 yıl süre içinde tüp bebek tedavisi gördüğü ancak tedavinin başarıyla sonuçlanmadığı ortaya çıktı. Tülin Şahin, evliliği süresince tam 2 kez tüp bebek tedavisi gördü, özel bir hastaneye başvuran ve tedavideki prosedürleri yerine getiren ünlü manken iki tedavide de başarılı olamadı.